Арсенал договорился о подписании лидера Лестера на правах свободного агента
Лондонский клуб хочет усилить линию полузащиты.
Полузащитник сборной Бельгии и Лестера Юри Телеманс может сменить клубную прописку в следующем году.
Как сообщает портал Voetbalprimeur, услугами 25-летнего игрока активно интересуется лондонский Арсенал.
"Канониры" хотят подписать Тилеманса на правах свободного агента, ведь у того истекает контракт с Лестером летом следующего года.
Таким образом, уже в январе может подписать предварительное соглашение с новым клубом.
Отмечается, что интерес к бельгийцу также проявляют Ньюкасл и Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне Тилеманс провел 16 игр за Лестер во всех турнирах, в которых забил три гола и выполнил одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику.