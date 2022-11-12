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Арсенал договорился о подписании лидера Лестера на правах свободного агента

Лондонский клуб хочет усилить линию полузащиты.
Сегодня, 13:45
Юри Тилеманс / Getty Images
Юри Тилеманс / Getty Images

Полузащитник сборной Бельгии и Лестера Юри Телеманс может сменить клубную прописку в следующем году.

Как сообщает портал Voetbalprimeur, услугами 25-летнего игрока активно интересуется лондонский Арсенал.

"Канониры" хотят подписать Тилеманса на правах свободного агента, ведь у того истекает контракт с Лестером летом следующего года.

Таким образом, уже в январе может подписать предварительное соглашение с новым клубом.

Отмечается, что интерес к бельгийцу также проявляют Ньюкасл и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Тилеманс провел 16 игр за Лестер во всех турнирах, в которых забил три гола и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику.

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