Арсенал договорился о подписании лидера Лестера на правах свободного агента

Полузащитник сборной Бельгии и Лестера Юри Телеманс может сменить клубную прописку в следующем году.

Как сообщает портал Voetbalprimeur, услугами 25-летнего игрока активно интересуется лондонский Арсенал.

"Канониры" хотят подписать Тилеманса на правах свободного агента, ведь у того истекает контракт с Лестером летом следующего года.

Таким образом, уже в январе может подписать предварительное соглашение с новым клубом.

Отмечается, что интерес к бельгийцу также проявляют Ньюкасл и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Тилеманс провел 16 игр за Лестер во всех турнирах, в которых забил три гола и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику.