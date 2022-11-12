Наполи в непростом поединке добыл победу над Удинезе

В субботу, 12 ноября, в рамках 15-го тура Серии А Наполи принимал на своем поле Удинезе. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Голами в данной встрече за неаполитанцев отметились форвард Виктор Осимхен, хавбек Петр Зелиньски, а также полузащитник Элиф Элмас.

В свою очередь гости смогли дважды отметиться под занавес встречи, однако на ничью наиграть команде не удалось.

После 15-ти туров Наполи идет на первом месте с 41-м баллом, а Удинезе занимает 8-ю строчку, набрав 24 очка.

Наполи - Удинезе 3:2

Голы: Осимхен, 15, Зелиньски, 31, Элмас, 58 - Нестеровски, 79, Самарджич, 82

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Мариу Руй - Эстигор, Политано, Ндомбеле, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса - Элмаз, Лосано, Осимхен.

Удинезе: Сильвестри - Эхизибуэ, Эбосс, Бийол, Перес - Яяло, Перейра, Самарджич, Арслан, Уолас, Ловрич, Несторовски - Деулофеу (Саксесс, 26), Бету.

Предупреждения: Жезус, Уолас, Перейра, Мариу Руй, Эбосс.