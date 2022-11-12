iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи в непростом поединке добыл победу над Удинезе

Неаполитанцы одолели очередного соперника в рамках чемпионата Италии.
Сегодня, 17:57
Наполи - Удинезе / Getty Images
Наполи - Удинезе / Getty Images

В субботу, 12 ноября, в рамках 15-го тура Серии А Наполи принимал на своем поле Удинезе. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Голами в данной встрече за неаполитанцев отметились форвард Виктор Осимхен, хавбек Петр Зелиньски, а также полузащитник Элиф Элмас.

В свою очередь гости смогли дважды отметиться под занавес встречи, однако на ничью наиграть команде не удалось.

После 15-ти туров Наполи идет на первом месте с 41-м баллом, а Удинезе занимает 8-ю строчку, набрав 24 очка.

Наполи - Удинезе 3:2

Голы: Осимхен, 15, Зелиньски, 31, Элмас, 58 - Нестеровски, 79, Самарджич, 82

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Мариу Руй - Эстигор, Политано, Ндомбеле, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса - Элмаз, Лосано, Осимхен.

Удинезе: Сильвестри - Эхизибуэ, Эбосс, Бийол, Перес - Яяло, Перейра, Самарджич, Арслан, Уолас, Ловрич, Несторовски - Деулофеу (Саксесс, 26), Бету.

Предупреждения: Жезус, Уолас, Перейра, Мариу Руй, Эбосс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи удинезе Серия А

Статьи по теме

Разочаровывающий сезон Малиновского сильно повлиял на его стоимость Разочаровывающий сезон Малиновского сильно повлиял на его стоимость
Интер добыл волевую победу, разгромив Болонью Интер добыл волевую победу, разгромив Болонью
Лечче на своем поле одолел Аталанту Малиновского Лечче на своем поле одолел Аталанту Малиновского
Малиновский отличился ярким ассистом в матче с Лечче Малиновский отличился ярким ассистом в матче с Лечче
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:31
Наставник Брентфорда - о победе над Ман Сити: Это, вероятно, лучший результат в истории против одного из богатейших клубов
Киберспорт19:27
Лучший игрок в истории CS:GO: S1mple стал первым, dev1ce занял второе место
Киберспорт19:14
IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляция полуфиналов
Европа18:57
Тоттенхэм "перестрелял" Лидс в сумасшедшем матче
Европа18:55
Дубль Нуньеса помог Ливерпулю обыграть Саутгемптон
Европа18:23
Воссоединению быть? Ванда Нара готова помириться с Икарди после милого жеста со стороны игрока
Европа18:18
Миколенко травмировался в матче с Борнмутом
Европа17:57
Наполи в непростом поединке добыл победу над Удинезе
Европа17:56
Золотой Мяч презентовали французским заключенным
Футбол17:20
Экс-защитник Арсенала: Зинченко полностью оправдывает свой трансфер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK