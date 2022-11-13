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Моуринью может вернуться в Реал

"Особенный" рассматривается в качестве замены Анчелотти.
Сегодня, 12:49
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью может вернуться в Реал, если Карло Анчелотти завершит карьеру. Об этом сообщает издание Roma Press.

На данный момент у португальского специалиста нет переговоров с римским клубом о новом контракте. Инициативу в этом вопросе не проявляют ни тренер, ни руководство Ромы. Нынешнее соглашение истекает летом 2024 года.

Ввиду этого, президент Реала Флорентино Перес проявляет интерес к "Особенному", который уже работал в клубе в период с 2010 по 2013 год.

Если нынешний тренер мадридцев Карло Анчелотти завершит карьеру, то глава "сливочных" свяжется с Моуринью следующим летом.

Напомним, португалец во время работы в Мадриде успел выиграть с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в аргентинском вундеркинде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Реал Мадрид Жозе Моуринью

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