Милан - Фиорентина 2:1: обзор матча и результат игры 13.11.2022

"Россонери" уходят на перерыв в статусе второй команды Италии.

В воскресенье, 13 ноября, на Сан-Сиро состоялся матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором Милан добыл сложнейшую победу над Фиорентиной со счетом 2:1.

"Россонери" достаточно быстро вышли вперед. Уже на второй минуте поединка Рафаэль Леау точным ударом пробил Пьетро Террачано. Однако в середине первого тайма Антонин Барак сумел сравнять счет.

Команды продолжали атаковать ворота друг друга, но до гола все никак не доходило, пока не настало компенсированное время.

Астер Вранкс совершил подачу с фланга, мяч перелетел Террачано, который столкнулся с Анте Ребичем. Центрбек "фиалок" Никола Миленкович явно не был к такому готов, так как отскочив от него мяч влетел в ворота гостей.

Подопечные Виченцо Итальяно пытались оспорить этот автогол, и арбитры на ВАР пересматривали эпизод, но так и не нашли никакого нарушения. В итоге "дьяволы" завоевали важные три очка, которые позволяют продолжить погоню за Наполи, отставая от него на 8 баллов. Фиорентина же осталась на десятом месте с 19-ю очками.

Статистика матча Милан - Фиорентина 15-го тура Серии А

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 13 - 11

Атаки: 92 - 119

Милан - Фиорентина 2:1

Голы: Леау, 2, Миленкович, 90+2 (аг) - Барак, 28.

Милан: Татарушану - Калулу, Тиау (Дест, 56), Томори, Эрнандес - Тонали (Ребич, 85), Беннасер, Диас (Ориги, 56), Крунич (Вранкс, 76), Леау - Жиру.

Фиорентина: Террачано - Додо (Венути, 18), Миленкович, Игор, Бираги - Амрабат, Мандрагора (Данкан, 66), Иконе, Барак (Терзич, 75), Сапонара (Куаме, 75) - Кабрал (Йович, 66).

Предупреждения: Диас - Барак, Сапонара, Мандрагора, Йович.