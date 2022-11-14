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Ювентус - Лацио 3:0 Видео голов и лучших моментов матча 13.11.2022

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:12
Ювентус - Лацио: Видео голов / Getty Images
Ювентус - Лацио: Видео голов / Getty Images

В рамках 15-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле принимал Лацио.

Туринский клуб не оставил шансов, разгромив соперника со счетом - 3:0.

Авторами голов в составе Ювентуса стали: Кин, который оформил дубль, и Милик.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ювентус - Лацио 15-го тура чемпионата Италии:

Ювентус - Лацио 3:0
Голы: Кин, 43, 54, Милик, 89.

Ювентус: Щесны - Гатти, Бремер, Данило - Куадрадо, Фаджоли, Локателли (Паредес, 85), Рабио, Костич (Кьеза, 64) - Кин (Ди Мария, 62), Милик

Лацио: Проведел - Хисай (Хила, 69), Казале, Романьоли, Марушич - Милинкович-Савич (Антонио, 78), Катальди (Весино, 58), Башич (Луис Альберто, 59) - Ромеро (Канчелндери, 6 , Педро.

Предупреждения: Гатти, Бремер – Милинкович-Савич.

Источник: MEGOGO

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Ювентус - Лацио 3:0 Видео голов и лучших моментов матча
Ювентус - Лацио 3:0 Видео голов и лучших моментов матча

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