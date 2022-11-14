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Легенда Интера объявил о женитьбе на 25-летней парикмахерше

Бразилец старше своей возлюбленной на 15 лет!
Сегодня, 18:23
Адриано с девушкой / Instagram
Адриано с девушкой / Instagram

Легенда сборной Бразилии и Интера Адриано связал себя узами брака любовью после бурного романа. Об этом сообщает издание The Sun.

В прошлом месяце нападающий на пенсии сообщил, что планирует жениться на подруге Микаэле Меските.

Пара заявила, что собирается пожениться на гражданской церемонии 30 ноября, а через три дня устроить праздничную вечеринку для семьи и близких друзей. Но в среду они удивили поклонников, перенеся дату и закрепив свою новообретенную любовь, став мужем и женой.

40-летний бразилец разместил в своих социальных сетях фотографии, на которых Микаэла подписывает официальные бумаги, а затем с улыбкой заявил, держа их в руках: "Наконец-то женаты".

Напомним, у Адриано, чья карьера пострадала из-за борьбы с алкоголем и депрессией, в начале прошлого года был недолгий роман со студенткой-медиком Сеу Оливейрой.

Ранее сообщалось, что легендарного футболиста приговорили к смертной казни в Иране.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адриано интер

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