Легенда Интера объявил о женитьбе на 25-летней парикмахерше
Легенда сборной Бразилии и Интера Адриано связал себя узами брака любовью после бурного романа. Об этом сообщает издание The Sun.
В прошлом месяце нападающий на пенсии сообщил, что планирует жениться на подруге Микаэле Меските.
Пара заявила, что собирается пожениться на гражданской церемонии 30 ноября, а через три дня устроить праздничную вечеринку для семьи и близких друзей. Но в среду они удивили поклонников, перенеся дату и закрепив свою новообретенную любовь, став мужем и женой.
40-летний бразилец разместил в своих социальных сетях фотографии, на которых Микаэла подписывает официальные бумаги, а затем с улыбкой заявил, держа их в руках: "Наконец-то женаты".
Напомним, у Адриано, чья карьера пострадала из-за борьбы с алкоголем и депрессией, в начале прошлого года был недолгий роман со студенткой-медиком Сеу Оливейрой.
Ранее сообщалось, что легендарного футболиста приговорили к смертной казни в Иране.