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Легендарного футболиста приговорили к смертной казни в Иране

Бывший лучший бомбардир на уровне сборных был задержан за участие в акциях протеста.
Сегодня, 16:38
Али Даеи / Getty Images
Али Даеи / Getty Images

Легендарный бомбардир сборной Ирана Али Даеи был приговорен к смертной казни у себя на родине.

Об этом сообщает report.az со ссылкой на иранские СМИ.

Бывший нападающий ряда иранских и немецких клубов был арестован правоохранителями в конце октября за участие в акциях протеста, охвативших страну после убийства 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба.

Отмечается, что сейчас, кроме Даеи, под стражей также находится около 15 тысяч человек, приговоренных к смертной казни.

Даеи на протяжении своей карьеры выступал за иранские клубы, а также немецкие Герту, Баварию и Арминию. Кроме того, возглавлял ряд команд из Ирана.

До 2021 года Даеи принадлежал мировой рекорд по количеству голов за сборную (109 мячей). Это достижение смог превзойти только Криштиану Роналду (117 мячей).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иран

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