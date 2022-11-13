Легендарного футболиста приговорили к смертной казни в Иране

Бывший лучший бомбардир на уровне сборных был задержан за участие в акциях протеста.

Легендарный бомбардир сборной Ирана Али Даеи был приговорен к смертной казни у себя на родине.

Об этом сообщает report.az со ссылкой на иранские СМИ.

Бывший нападающий ряда иранских и немецких клубов был арестован правоохранителями в конце октября за участие в акциях протеста, охвативших страну после убийства 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба.

Отмечается, что сейчас, кроме Даеи, под стражей также находится около 15 тысяч человек, приговоренных к смертной казни.

Даеи на протяжении своей карьеры выступал за иранские клубы, а также немецкие Герту, Баварию и Арминию. Кроме того, возглавлял ряд команд из Ирана.

До 2021 года Даеи принадлежал мировой рекорд по количеству голов за сборную (109 мячей). Это достижение смог превзойти только Криштиану Роналду (117 мячей).