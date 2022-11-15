Буффон рассказал, за кого будет болеть на Чемпионате мира-2022

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал, кого поддержит на предстоящем ЧМ-2022 в Катаре, учитывая то, что его сборная не прошла на турнир.

Голкипер Пармы будет болеть за сборную Камеруна. Буффон решил стать вратарем, вдохновившись игрой камерунского кипера на ЧМ-1990.

"Как обычно, когда Италии не будет, я попробую следить за командами, где играют мои одноклубники или друзья, или теми, кто традиционно выступает андердогом.

В таком случае я всегда болею за Камерун. Они занимают особое место в моем сердце", – сказал Буффон.

Ветеран итальянского футбола отыграл в этом сезоне 3 матча, пропустив 5 голов.