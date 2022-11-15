iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Буффон рассказал, за кого будет болеть на Чемпионате мира-2022

Итальянец выбрал достаточно специфический вариант.
Сегодня, 16:04
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал, кого поддержит на предстоящем ЧМ-2022 в Катаре, учитывая то, что его сборная не прошла на турнир.

Голкипер Пармы будет болеть за сборную Камеруна. Буффон решил стать вратарем, вдохновившись игрой камерунского кипера на ЧМ-1990.

"Как обычно, когда Италии не будет, я попробую следить за командами, где играют мои одноклубники или друзья, или теми, кто традиционно выступает андердогом.

В таком случае я всегда болею за Камерун. Они занимают особое место в моем сердце", – сказал Буффон.

Ветеран итальянского футбола отыграл в этом сезоне 3 матча, пропустив 5 голов.


Статьи по теме

Надаль повторил свою самую долгую серию поражений Надаль повторил свою самую долгую серию поражений
Катар - Эквадор: прогноз на матч-открытие чемпионата мира Катар - Эквадор: прогноз на матч-открытие чемпионата мира
Экс-игрок сборной Англии Леннон завершил карьеру в 35 лет Экс-игрок сборной Англии Леннон завершил карьеру в 35 лет
Голкипер Колоса Волынец - лучший игрок 13-го тура УПЛ Голкипер Колоса Волынец - лучший игрок 13-го тура УПЛ
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уэстбрук ставит блок Дюранту, а Никс устраивают конкурс аллей-упов
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уэстбрук ставит блок Дюранту, а Никс устраивают конкурс аллей-упов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
IEM Rio Major: Outsiders сыграет в гранд-финале с Heroic
просмотров

Последние новости

Теннис18:16
Надаль повторил свою самую долгую серию поражений
ЧМ-202217:50
Катар - Эквадор: прогноз на матч-открытие чемпионата мира
Европа17:12
Экс-игрок сборной Англии Леннон завершил карьеру в 35 лет
Украина16:45
Голкипер Колоса Волынец - лучший игрок 13-го тура УПЛ
Формула 116:34
Бинотто оставляет пост руководителя команды Феррари
Европа16:21
Реал попробует подписать Холанда в 2024-м году
Бокс16:10
Фьюри назвал соперника, только после боя с которым будет готов завершить карьеру
Европа16:04
Буффон рассказал, за кого будет болеть на Чемпионате мира-2022
ЧМ-202215:30
Швейцария на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Европа15:26
Месси: Лучшее, что происходит со мной - время, которое я провожу с семьей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK