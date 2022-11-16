Челси надеется подписать нападающего Брентфорда в ближайшее ТО

Поттер уверен, что Тоуни - идеальный кандидат для его команды.

Челси намерен подписать нападающего Брентфорда Айвана Тоуни, об этом сообщает портал Fichajes. С точки зрения Грэма Поттера, это наконец-то поможет команде преодолеть проблемы в атаке.

"Пенсионерам" до сих пор не хватает надежного голеадора, который мог бы решать моменты в штрафной соперника. В начале сезона был подписан Пьер-Эмерик Обамеянг, но за шесть матчей габонец забил всего один гол.

Кай Хавертц и Рахим Стерлинг, по мнению Поттера, имеют несколько иной функционал. А вот 26-летний Тоуни – идеальный кандидат на позицию девятки для Челси.

Боссы "синих" надеются закрыть сделку уже в ближайшее трансферное окно. Согласно данным Transfermarkt, Айван Тоуни оценивается в 45 млн евро, но Брентфорд точно захочет получить больше за свою звезду.

Напомним, что в этом сезоне Тоуни принял участие в 14 матчах и записал на свой счет 10 голов.