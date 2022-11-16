Челси надеется подписать нападающего Брентфорда в ближайшее ТО
Челси намерен подписать нападающего Брентфорда Айвана Тоуни, об этом сообщает портал Fichajes. С точки зрения Грэма Поттера, это наконец-то поможет команде преодолеть проблемы в атаке.
"Пенсионерам" до сих пор не хватает надежного голеадора, который мог бы решать моменты в штрафной соперника. В начале сезона был подписан Пьер-Эмерик Обамеянг, но за шесть матчей габонец забил всего один гол.
Кай Хавертц и Рахим Стерлинг, по мнению Поттера, имеют несколько иной функционал. А вот 26-летний Тоуни – идеальный кандидат на позицию девятки для Челси.
Боссы "синих" надеются закрыть сделку уже в ближайшее трансферное окно. Согласно данным Transfermarkt, Айван Тоуни оценивается в 45 млн евро, но Брентфорд точно захочет получить больше за свою звезду.
Напомним, что в этом сезоне Тоуни принял участие в 14 матчах и записал на свой счет 10 голов.