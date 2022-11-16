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Криштиану убрали с Олд Траффорд - огромное фото сняли со стадиона

Форвард Манчестер Юнайтед все ближе к уходу из клуба.
Сегодня, 20:05
Олд Траффорд / Getty Images
Олд Траффорд / Getty Images

Португальский нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду дал скандальное интервью, в котором подверг критике клуб, а также бывших и нынешних партнеров.

Реакция клуба была мгновенной - они сообщили, что готовы расторгнуть контракт с ветераном.

Теперь они пошли еще дальше. На стадионе клуба Олд Траффорд начали снимать огромное фото, на котором изображен Роналду.

Напомним, что среди прочего, Роналду обвинил руководителей Манчестер Юнайтед в том, что они не верили в болезнь его дочери.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду

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