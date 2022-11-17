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Роналду: Я образец для подражания, первым прихожу и последним ухожу

Португалец в нескромной манере высказался о себе.
Сегодня, 00:55
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду поделился мнением о современном поколении футболистов.

"Я бы не сказал, что они не уважают опытных игроков, это не самое подходящее слово. Но сейчас другое время, у них другой менталитет. Разница – в чувстве голода. Все достается им проще, им не приходится страдать. И это касается не только Манчестер Юнайтед, но и других команд. Молодые игроки сейчас не такие, как в мое время.

Но нельзя их в этом винить, такова жизнь. Это новое поколение, новые технологии их отвлекают. Они слушают, но информация в одно ухо влетает, а из другого вылетает.

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Меня это не удивляет, но в то же время мне жаль, что происходит так. Мне кажется странным, что они не берут пример с лучших, с тех, кто у них перед глазами. Я в свои 18-20 лет всегда равнялся на ван Нистелроя, Фердинанда, Кина, Гиггза – вот почему я добился такого успеха и так долго играю на высоком уровне. Я слежу за своим телом и своей головой.

Я не из тех, кто дает советы, я предпочитаю подавать пример. Я образец для подражания. Я прихожу каждое утро и делаю одно и то же. Я, пожалуй, первый, кто приходит на тренировку, и последний, кто уходит. Детали говорят сами за себя. И поэтому я и говорю, что предпочитаю подавать пример. Кто-то следует ему, кто-то – не особо. Но у вторых карьера не будет длинной, я думаю.

Многие поколения играли до 36-37. Нынешние играть так долго не будут", – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

В текущем сезоне на счету 37-летнего португальца 1 гол в 10 матчах АПЛ.

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