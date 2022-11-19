Стерлинг рассказал, как расслабляется перед важными матчами

Вингер Челси и сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал, как готовится к важным матчам.

"Одно из моих любимых приложений для подготовки к игре – YouTube. Хорошо немного уйти в юмор и отвлечься от нервозности.

Ближе к игре мне нравится использовать приложение Headspace, сосредоточиться на своем дыхании и подойти к игре максимально сфокусированным.

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Если я забил, то на следующую игру постараюсь надеть те же кроссовки и спортивный костюм. А если нет, то они отправятся обратно в шкаф.

Когда дело доходит до действительно больших игр, я стараюсь настроиться на то, как я повлияю на игру. Чем меньше я думаю об игре и занимаюсь повседневными делами, тем лучше. Это помогает отгородиться от шума", – сказал Стерлинг в интервью The Sun.

В текущем сезоне на счету 27-летнего англичанина 3 гола и 1 ассист в 12 матчах чемпионата Англии.