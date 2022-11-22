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Манчестер Сити согласовал новый контракт с Гвардиолой

Главный тренер "горожан" продлит договор с клубом.
Сегодня, 17:11
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола согласился заключить новый контракт с клубом.

Как сообщает The Athletic, стороны согласовали условия продления сотрудничества до 2025 года.

При этом отмечается, что контракт будет подписан на один год с возможностью его пролонгации еще на сезон с инициативы как 51-летнего специалист, так и руководства клуба.

Действующий договор тренера с "горожанами" истекает летом 2023 года.

Напомним, что Гвардиола возглавляет Манчестер Сити с 2016 года. За это время команда под его руководством четырежды становилась чемпионом, выиграла Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии.

На данный момент Манчестер Сити с 32 очками после 14 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего лондонского Арсенала на пять баллов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Хосеп Гвардиола чемпионат Англии Английская Премьер-лига

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