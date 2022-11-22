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Роналду: Я люблю МЮ и его фанатов - это никогда не изменится

Португалец прокомментировал расторжение контракта.
Сегодня, 20:32
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Криштиану Роналду дал первый комментарий после того, как расторг контракт с Манчестер Юнайтед. Португалец сказал, что это было его решение и он желает клубу успехов. Похоже, сторонам удалось немного сбавить градус конфликта, потому что на этот раз обошлось без оскорблений.

"После переговоров с Манчестер Юнайтед мы договорились досрочно прекратить действие контракта.

Я люблю МЮ и люблю фанатов – это никогда не изменится. В то же время я чувствую, что мне пора искать новый вызов.

Я желаю команде всевозможных успехов во второй части сезона и в будущем”, – приводит слова 37-летнего португальца журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

Теперь, когда конфликт с "дьяволами" выглядит исчерпанным, Роналду может сосредоточиться на чемпионате мира. 24 ноября Португалия сыграет свой первый матч на этом мундиале против сборной Ганы. С полным расписанием матчей вы можете ознакомиться здесь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду

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