Глейзеры рассматривают возможности продажи Манчестер Юнайтед

Семья Глейзеров, которая сейчас владеет МЮ, попросила своих юристов найти варианты продажи клуба, об этом сообщает Sky Sports. Скоро должно появиться официальное сообщение на этот счет.

Как пишет издание, Глейзеры сейчас проводят консультации с инвестиционными банкирами по поводу полной или частичной продажи клуба. Также собственники не исключают возможность стратегического партнерства с третьей стороной.

Частичная продажа клуба новым инвесторам с привлечением капитала для финансирования просроченной реконструкции Олд Траффорд — один из возможных результатов этого процесса.

Семья Глейзеров купила МЮ в 2005 году за 790 млн фунтов. А сегодня капитализация клуба превышает 2 млрд долларов. Это означает, что будущему владельцу "дьяволов" придется выложить от 5 до 9 млрд долларов.

Официальная пресс-служба МЮ отказалась от комментариев.

Напомним, что перед тем, как расторгнуть контракт с клубом, Роналду достаточно жестко раскритиковал Глейзеров.