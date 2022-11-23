Стало известно, куда может перейти Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по обоюдному согласию разорвал контракт с Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Marca, нападающий может продолжить карьеру в Англии или перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

37-летний футболист имеет варианты с Ньюкаслом и Аль-Насром. Примечательно, что оба клуба принадлежат наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед летом 2021 года. За это время португалец провел в составе команды во всех турнирах 54 матча, забив 27 голов и отдав пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров подтвердила, что готова продать Манчестер Юнайтед.