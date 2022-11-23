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Манчестер Сити объявил о продлении контракта с Гвардиолой

Сотрудничество английского клуба и испанского специалиста закреплено новым соглашением.
Сегодня, 12:12
Хосеп Гвардиола / mancity.com
Хосеп Гвардиола / mancity.com

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подписал новый контракт с клубом.

Об этом "горожане" объявили на своем официальном сайте.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, обновленный договор 51-летнего специалиста рассчитан еще на два сезона - до лета 2025 года. Предыдущий контракт тренера истекал летом 2023 года.

Напомним, что Гвардиола возглавляет Манчестер Сити с 2016 года. Под его руководством "горожане" четырежды становились чемпионами, завоевали Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии.

На данный момент Манчестер Сити с 32 очками после 14 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего лондонского Арсенала на пять баллов.

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