Манчестер Сити объявил о продлении контракта с Гвардиолой

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подписал новый контракт с клубом.

Об этом "горожане" объявили на своем официальном сайте.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, обновленный договор 51-летнего специалиста рассчитан еще на два сезона - до лета 2025 года. Предыдущий контракт тренера истекал летом 2023 года.

The Journey Continues…



We’re delighted to announce @PepTeam has signed a new two-year contract ✍️ #ManCity pic.twitter.com/FI41S0j5OH — Manchester City (@ManCity) November 23, 2022

Напомним, что Гвардиола возглавляет Манчестер Сити с 2016 года. Под его руководством "горожане" четырежды становились чемпионами, завоевали Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии.

На данный момент Манчестер Сити с 32 очками после 14 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего лондонского Арсенала на пять баллов.