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Троллинг от Роналду? Криштиану выпустил коллекцию часов с изображением гола в ворота Манчестер Юнайтед

Португалец неспроста выбрал именно этот забитый мяч.
Сегодня, 10:15
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который недавно расторг контракт с Манчестер Юнайтед, опубликовал в соцсетях пост с рекламой своей новой коллекции часов.

Казалось бы, что это просто очередная монетизация от КриРо, однако рекламный пост был выложен в Инстаграме за несколько минут до официального объявления об уходе футболиста из клуба.

Самое интересное состоит в том, что на часах изображен гол Роналду головой в ворота Манчестер Юнайтед, который португалец забил в 2013 году в период выступлений за Реал.

"Мы представляем нашу первую коллекцию часов, над дизайном которой я работал с моим другом – Джейкобом Арабо", – говорится в заявлении португальца.

Ранее стало известно, куда может перейти Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду

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