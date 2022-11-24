Троллинг от Роналду? Криштиану выпустил коллекцию часов с изображением гола в ворота Манчестер Юнайтед

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который недавно расторг контракт с Манчестер Юнайтед, опубликовал в соцсетях пост с рекламой своей новой коллекции часов.

Казалось бы, что это просто очередная монетизация от КриРо, однако рекламный пост был выложен в Инстаграме за несколько минут до официального объявления об уходе футболиста из клуба.

Самое интересное состоит в том, что на часах изображен гол Роналду головой в ворота Манчестер Юнайтед, который португалец забил в 2013 году в период выступлений за Реал.

"Мы представляем нашу первую коллекцию часов, над дизайном которой я работал с моим другом – Джейкобом Арабо", – говорится в заявлении португальца.

Ранее стало известно, куда может перейти Роналду.