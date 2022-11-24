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Манчестер Юнайтед может зимой усилить линию атаки

Манкунианцы ищут нового форварда.
Сегодня, 19:26
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед намерен подписать нового страйкера в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Ввиду ухода форварда Криштиану Роналду английский клуб готов подписать нападающего по ходу зимнего трансферного окна.

Летом "красные дьяволы" рассматривали вариант с приглашением вингера ПСВ Коди Гакпо, а также нападающего Барселоны Мемфиса Депая.

Напомним, Манчестер Юнайтед недавно расторг контракт с Роналду после скандального интервью форварда Пирсу Моргану.

Ранее сообщалось, что Фернандеш высказался об уходе Роналду из Манчестер Юнайтед.

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