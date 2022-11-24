Манчестер Юнайтед может зимой усилить линию атаки
Манкунианцы ищут нового форварда.
Манчестер Юнайтед намерен подписать нового страйкера в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.
Ввиду ухода форварда Криштиану Роналду английский клуб готов подписать нападающего по ходу зимнего трансферного окна.
Летом "красные дьяволы" рассматривали вариант с приглашением вингера ПСВ Коди Гакпо, а также нападающего Барселоны Мемфиса Депая.
Напомним, Манчестер Юнайтед недавно расторг контракт с Роналду после скандального интервью форварда Пирсу Моргану.
Ранее сообщалось, что Фернандеш высказался об уходе Роналду из Манчестер Юнайтед.