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Фернандеш высказался об уходе Роналду из Манчестер Юнайтед

Португалец спокойно отнесся к решению клуба.
Сегодня, 18:18
Роналду и Фернандеш / Getty Images
Роналду и Фернандеш / Getty Images

Хавбек сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказался о расторжении контракта клуба с форвардом Криштиану Роналду.

 "Роналду не обсуждал со мной свое решение. Это его личное решение, касается только его и его семьи. Мы все сосредоточены на сборной, чемпионате мира, на том, как важно играть за сборную – и Кришу, и всем нам.

Я не чувствую дискомфорта из-за ситуации с Роналду. Мне не нужно выбирать сторону. Играть за сборную с Криштиану Роналду – привилегия. Играть за Манчестер Юнайтед – привилегия.

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Криштиану всегда был для меня источником вдохновения, и игра с ним стала для меня сбывшейся мечтой, но ничто не длится вечно. Это было хорошо. Теперь он принял решение. Каждое решение нужно уважать, независимо от того, согласны мы с ним или нет", – заявил Фернандеш в интервью Daily Mail.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед летом 2021 года. За это время португалец провел в составе команды во всех турнирах 54 матча, забив 27 голов и отдав пять результативных передач.

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