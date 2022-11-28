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Интернет-война двух школьников: Мусиала и Гави потроллили друг друга в соцсетях

Игроки без лишних слов обменялись любезностями.
Сегодня, 22:22
Мусиала и Гави / Getty Images
Мусиала и Гави / Getty Images

В воскресенье, 27 ноября, Испания встречалась с Германии в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

После игры хавбек "Бундестим" Джамал Мусиала поделился фотографией, на которой он пытается пройти Гави и Педри. Данный снимок сразу же завирусился в социальных сетях.

Юный хавбек Испании Гави точно увидел данную фотографию, после чего опубликовал ответ своему оппоненту, продемонстрировав, как сам проходит Мусиалу и Рюдигера.

Ранее сообщалось, что Гави стал обладателем приза Golden Boy, обойдя в голосовании Мусиалу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джамал мусиала Педри

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