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Реал Мадрид поддержал инициативу Шахтера и отправит в Украину 20 электрогенераторов

Испанский клуб поможет украинским гражданам.
Сегодня, 14:05
Фонд Реал Мадрид
Фонд Реал Мадрид

Официальный сайт мадридского Реала сообщил, что через свой фонд клуб поддерживает инициативу солидарности донецкого Шахтера, направленную на помощь населению Украины перед началом зимы.

Из-за дефицита электроэнергии в Украине, вызванного ракетными бомбардировками страны-оккупанта по энергетическим объектам, жизнь миллионов украинцев изменилась. Отсутствие электроэнергии означает уменьшение возможности отапливать дома простым украинцам.

В европейские футбольные клубы обратился донецкий Шахтер, попросивший по возможности предоставить электрогенераторы, которые помогут лучше переносить людям украинскую зиму.

Реал Мадрид сообщает, что направит в Украину 20 генераторов, которые будут использоваться в разных областях нашей страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война Реал Мадрид

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