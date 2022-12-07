Реал Мадрид поддержал инициативу Шахтера и отправит в Украину 20 электрогенераторов

Официальный сайт мадридского Реала сообщил, что через свой фонд клуб поддерживает инициативу солидарности донецкого Шахтера, направленную на помощь населению Украины перед началом зимы.

Из-за дефицита электроэнергии в Украине, вызванного ракетными бомбардировками страны-оккупанта по энергетическим объектам, жизнь миллионов украинцев изменилась. Отсутствие электроэнергии означает уменьшение возможности отапливать дома простым украинцам.

В европейские футбольные клубы обратился донецкий Шахтер, попросивший по возможности предоставить электрогенераторы, которые помогут лучше переносить людям украинскую зиму.

Реал Мадрид сообщает, что направит в Украину 20 генераторов, которые будут использоваться в разных областях нашей страны.