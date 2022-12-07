Реал Мадрид поддержал инициативу Шахтера и отправит в Украину 20 электрогенераторов
Испанский клуб поможет украинским гражданам.
Официальный сайт мадридского Реала сообщил, что через свой фонд клуб поддерживает инициативу солидарности донецкого Шахтера, направленную на помощь населению Украины перед началом зимы.
Из-за дефицита электроэнергии в Украине, вызванного ракетными бомбардировками страны-оккупанта по энергетическим объектам, жизнь миллионов украинцев изменилась. Отсутствие электроэнергии означает уменьшение возможности отапливать дома простым украинцам.
В европейские футбольные клубы обратился донецкий Шахтер, попросивший по возможности предоставить электрогенераторы, которые помогут лучше переносить людям украинскую зиму.
Реал Мадрид сообщает, что направит в Украину 20 генераторов, которые будут использоваться в разных областях нашей страны.