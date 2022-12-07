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Барселона интересуется вингером Арсенала

Каталонцы рассчитывают подписать игрока сборной Бразилии будущим летом.
Сегодня, 20:28
Габриэль Мартинелли / Getty Images
Габриэль Мартинелли / Getty Images

Барселона рассматривает возможность приобретения вингера лондонского Арсенала и сборной Бразилии Габриэля Мартинелли.

Каталонцы держат на прицеле 21-летнего футболиста еще с начала сезона и сейчас внимательно следят за его выступлениями на чемпионате мира-2022 в Катаре. "Блаугранас" намерены предпринять попытку подписать игрока будущим летом, если он не продлит контракт с лондонцами, сообщает Sport.es.

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Действующее соглашение бразильца с Арсеналом рассчитано до лета 2024 года, а "канониры" предложили ему подписать новый договор на четыре года. Отмечается, что игрок не против остаться в Лондоне, но также знает об интересе к себе со стороны Барселоны.

В текущем сезоне Мартинелли провел в составе Арсенала во всех турнирах 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны Франк Кессье попал в сферу интересов клубов Серии А и английской Премьер-лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона трансферы Арсенал Лондон Габриэль Мартинелли

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