Барселона не сможет рассчитывать на зимние трансферы

Каталонцам придется рассчитывать только на тех, кто у них уже есть в составе.

Спортивный советник Барселоны Йорди Кройфф заявил, что клуб не сможет подписать игроков в январе, передает talkSPORT.

Новое президентское правление началось с объявления о том, что у клуба долги на сумму 1,4 миллиарда евро. Каталонцы задействовали свои финансовые рычаги, чтобы осуществить летнюю трансферную кампанию.

Однако вылет из Лиги чемпионов стал неожиданным ударом по клубу, как в спортивном, так и финансовом плане.

"Мы не сможем подписать игроков во время зимнего рынка трансферов", — сказал Кройфф в интервью RAC 1. "Это не вопрос продажи одного игрока, это гораздо сложнее".

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Ранее "сине-гранатовые" намеревались купить нового центрбека, поскольку Жерар Пике неожиданно для всех решил завершить карьеру по ходу сезона.