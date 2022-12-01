iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона не сможет рассчитывать на зимние трансферы

Каталонцам придется рассчитывать только на тех, кто у них уже есть в составе.
Сегодня, 15:39
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Спортивный советник Барселоны Йорди Кройфф заявил, что клуб не сможет подписать игроков в январе, передает talkSPORT.

Новое президентское правление началось с объявления о том, что у клуба долги на сумму 1,4 миллиарда евро. Каталонцы задействовали свои финансовые рычаги, чтобы осуществить летнюю трансферную кампанию.

Однако вылет из Лиги чемпионов стал неожиданным ударом по клубу, как в спортивном, так и финансовом плане.

"Мы не сможем подписать игроков во время зимнего рынка трансферов", — сказал Кройфф в интервью RAC 1. "Это не вопрос продажи одного игрока, это гораздо сложнее".

Читай также: Гвардиола: Мне больно, что Барселона не в Лиге чемпионов

Ранее "сине-гранатовые" намеревались купить нового центрбека, поскольку Жерар Пике неожиданно для всех решил завершить карьеру по ходу сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига

Статьи по теме

Президент Ла Лиги: Хочу, чтобы Перес ушел из проекта Суперлиги Президент Ла Лиги: Хочу, чтобы Перес ушел из проекта Суперлиги
Гвардиола: Мне больно, что Барселона не в Лиге чемпионов Гвардиола: Мне больно, что Барселона не в Лиге чемпионов
Директор Барселоны высказался о будущем Бускетса в клубе Директор Барселоны высказался о будущем Бускетса в клубе
Гвардиола назвал условие, при котором он вернется в Барселону Гвардиола назвал условие, при котором он вернется в Барселону
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: противостояние Бельгии и Хорватии, матч жизни Марокко
просмотров
ЧМ-2022 в Катаре: турнирные таблицы групп
просмотров

Последние новости

НБА17:22
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа
Бокс17:05
Беринчик и Менди провели дуэль взглядов перед боем
Украина16:58
Заря и Колос в результативном матче не определили победителя
Биатлон16:28
Швеция выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Украина - последняя среди финишировавших
НХЛ16:20
Хоккеист Питтсбурга пережил второй инсульт - через несколько дней он захотел вернуться на лед
Украина15:46
Мудрик признан игроком месяца в Шахтере третий раз подряд
Европа15:39
Барселона не сможет рассчитывать на зимние трансферы
ЧМ-202215:00
Чемпионат мира-2022: противостояние Бельгии и Хорватии, матч жизни Марокко
Бокс14:50
Стало известно, откажется ли Усик от пояса IBF
Биатлон14:30
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK