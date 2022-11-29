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Гвардиола: Мне больно, что Барселона не в Лиге чемпионов

Испанец сожалеет о раннем вылете каталонцев из турнира.
Сегодня, 22:22
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о вылете Барселоны из Лиги чемпионов.

"Относительно Лиги чемпионов есть некоторое разочарование, но если вы проанализируете матчи, то поймете, что таков этот турнир – в Мюнхене они должны были побеждать, учитывая то, как они играли.

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Руководство приложило невероятные усилия, чтобы создать экстраординарную команду. Мне больно, что они не в Лиге чемпионов, но на самом деле я предпочитаю не встречаться с Барселоной", – сказал Гвардиола в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, каталонцы заняли третье место в группе с Баварией, Интером и Викторией, набрав за шесть туров всего 7 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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