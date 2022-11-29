Гвардиола назвал условие, при котором он вернется в Барселону

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о возвращении в Барселону.

"Ничто не сравнится с Барселоной. Если бы я чувствовал, что необходим там, то вернулся бы, но это не так. После моего ухода команда продолжает побеждать.

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Если нам будет суждено встретиться снова, то это случится, но форсировать ничего не нужно", – сказал сказал Гвардиола в интервью Marca.

Напомним, Гвардиола тренировал Барселону с 2008 по 2012 год. За это время испанец вместе с клубом завоевал 14 трофеев.