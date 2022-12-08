Анчелотти: Сборная Испании - огромное разочарование

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался об игре сборной Испании на ЧМ-2022.

"Это огромное разочарование. От них ожидали других результатов, несмотря на то, что команда молодая.

Не самый лучший момент для Луиса Энрике – его уже критиковали перед последним матчем, представьте, что творится сейчас", – сказал Анчелотти в интервью As.

Напомним, сборная Испании в 1/8 финала ЧМ-2022 уступила Марокко в серии пенальти (0:0, 0:3 пен). Главный тренер команды Луис Энрике после вылета с турнира был уволен с поста главного тренера сборной.

Сегодня Федерация футбола Испании назначила нового наставника, коим стал Луис де ла Фуэнте.