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Футбол

Легенда Реала изъявил желание возглавить сборную Испании

Гути хочет попробовать свои силы в стане национальной команды.
Сегодня, 16:22
Гути / Getty Images
Гути / Getty Images

Бывший хавбек Реала Гути заявил, что хотел бы стать тренером сборной Испании.

"Я бы хотел стать тренером сборной Испании. Руководить сборной своей страны – это невероятно.

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Готов ли я к этому? Конечно! Это очевидно. Я верю в себя и продолжаю говорить, что хочу работать тренером", – сказал Гути в интервью Marca.

Напомним, 46-летний испанец тренировал Реал U-19, был ассистентом главного тренера в Бешикташе, а также руководил Альмерией.

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