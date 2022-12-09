Легенда Реала изъявил желание возглавить сборную Испании

Бывший хавбек Реала Гути заявил, что хотел бы стать тренером сборной Испании.

"Я бы хотел стать тренером сборной Испании. Руководить сборной своей страны – это невероятно.

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Готов ли я к этому? Конечно! Это очевидно. Я верю в себя и продолжаю говорить, что хочу работать тренером", – сказал Гути в интервью Marca.

Напомним, 46-летний испанец тренировал Реал U-19, был ассистентом главного тренера в Бешикташе, а также руководил Альмерией.