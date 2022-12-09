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Тен Хаг: Криштиану ни разу не сказал мне, что хочет уйти

Тренер наконец отреагировал на скандальное интервью.
Вчера, 23:41
Тен Хаг и игроки МЮ / Getty Images
Тен Хаг и игроки МЮ / Getty Images

Эрик Тен Хаг заявил, что Криштиану Роналду ни разу не говорил ему, что хотел бы покинуть клуб, сообщил тренер в интервью английским СМИ. Босс МЮ подчеркнул, что впервые услышал о желании Роналду только во время его скандального интервью Пирсу Моргану.

Также Тен Хаг подтвердил, что ему нравится работать с игроками мирового уровня, поэтому он хотел, чтобы Роналду оставался в клубе. И у них был разговор летом, в который Криш заявил, что действительно хочет играть за Манчестер.

"Он ни разу не сказал мне: Я хочу уйти. Летом мы имели один разговор. Он вошел и сказал: "Я скажу вам через семь дней, хочу ли я остаться". Затем он вернулся и сказал: Я хочу остаться.

Мне нравится работать с игроками мирового класса. Я знаю, что они могут изменить ситуацию и помочь вам в достижении ваших целей. Вот почему вы хотите иметь таких игроков в своей раздевалке. Но случилось то, что случилось", - цитирует тренера Manchester Evening News.

Голландский специалист считает, что Роналду точно знал, чего добьется своим интервью, клуб никак не мог пропустить такой скандал. Поэтому Тен Хаг не уверен, что сможет простить Роналду за коварный удар, но он надеется, что и без португальца клуб сможет уверенно идти вперед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Эрик тен Хаг

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