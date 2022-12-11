Президент Бенфики озвучил ценник Рамуша

Президент Бенфики Руи Кошта заявил, что клуб не намерен продавать своего нападающего Гонсало Рамуша после того, как тот заявил о себе на чемпионате мира и стал целью нескольких других клубов.

Пока известно, что в португальском форварде заинтересованы Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Ньюкасл. Интересно, что последние два клуба рассматривали кандидатуру Рамуша еще летом, но Ньюкасл выбрал Александра Исака, а ПСЖ – Уго Экитике.

Гонсало Рамуш стал популярен после хет-трика в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Швейцарии, а вообще в этом сезоне 21-летний игрок провел 21 поединок за Бенфику, где отличился 14 голами.

Руи Кошта, отвечая на вопросы журналистов по трансферу Рамуша, заверил, что финансовое состояние клуба стабильное, поэтому Бенфика будет пытаться сохранить игрока. Но также он отметил, что ничего не сможет поделать, если потенциальный покупатель заплатит за Рамуша его клаусулу. По некоторым данным, отступные за игрока составляют примерно 120 млн евро.