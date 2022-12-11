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Нюбель не хочет возвращаться в Баварию на короткий срок, он требует от клуба гарантий

Голкипер хочет получить от клуба гарантии стабильного игрового времени после возвращения Мануэля Нойера.
Вчера, 23:51
Александер Нюбель / Getty Images
Александер Нюбель / Getty Images

Неожиданный перелом ноги в исполнении Мануэля Нойера вынудил руководство Баварии заняться поисками его замены. Одним из вариантов остается голкипер Монако Александер Нюбель, выступающий во Франции на правах аренды.

Но чтобы досрочно завершить аренду 26-летнего вратаря "ротен" будет мало просто заплатить французскому клубу неустойку - им придется убедить своего же игрока согласиться на это.

По информации Bayern & Germany, который ссылается на Kicker, Нюбель чувствует, что его игнорирует тренер вратарей Баварии Тони Тапалович, с которым он почти не общался во время своего пребывания в Мюнхене и который никогда не связывался с ним во время аренды в Монако.

Их сотрудничество описывается лагерем Нюбеля как "немыслимое". Юлиан Нагельсманн также не связывался с вратарем в Монако. Только Хасан Салихамиджич встречался с Нюбелем во Франции, все еще желая продлить с ним контракт до 2028 года.

Читай также: Бавария просматривает варианты в поисках замены Нойеру

Нюбель хочет четких гарантий от клуба. Он не хочет возвращаться только в качестве экстренного решения, пока Нойер травмирован. У Нюбеля есть три предложения от клубов АПЛ и один от клуба Бундеслиги.

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