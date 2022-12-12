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Тер Штеген в отсутствие Нойера настроен захватить место в воротах сборной Германии

Вратарь Барселоны наконец-то может стать основным в национальной команде.
Сегодня, 15:40
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Неожиданный перелом ноги Мануэля Нойера ставит в неудобное положение не только мюнхенскую Баварию, но и сборную Германии, которая как минимум на полгода потеряла своего основного голкипера.

Долгие годы вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген сидел за спиной своего коллеги по амплуа, не имея реальной возможности конкурировать с ним за место в стартовом составе "Бундестим".

Произошедший инцидент с Нойером может изменить ситуацию. По информации Kicker, на который ссылается Bayern & Germany, 30-летний голкипер серьезно настроен в эти полгода застолбить за собой место в рамке ворот сборной Германии.

Сообщается, что именно тер Штеген будет основным голкипером национальной команды в международных матчах в марте и июне. Это обрадовало представителя Барселоны, который получит свой шанс даже на относительно позднем этапе своей карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия Марк-Андре тер Штеген сборная Германии Мануэль Нойер

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