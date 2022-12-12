Шевченко может возглавить сборную Польши

Украинский наставник Андрей Шевченко может получить новое место работы.

По информации польских СМИ, нашего специалиста рассматривают в качестве замены Чеславу Михневичу.

Контракт Михневича с местной футбольной ассоциацией истекает в конце этого года.

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Президент организации Цезарий Кулеша провел переговоры с одним из местных наставников, но тот ответил отказом.

К варианту с Шевченко прибегнут в случае, если Михневич откажется продлить контракт.

Стоит отметить, что вместе с нынешним наставником "Кадра" дошла до 1/8 финала ЧМ-2022, где уступила Франции 3:1.