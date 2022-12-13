Ливерпуль готов заплатить 120 млн за полуфиналиста ЧМ-2022

Аргентинский футболист может переехать в Англию.

Английский Ливерпуль намерен усилить центр поля с помощью аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.

По информации ESPN, "красные" готовы заплатить за футболиста Бенфики 120 миллионов евро.

Именно такая сумма прописана в качестве отступных в контракте игрока.

В составе сборной Аргентины Фернандес выступает на чемпионате мира 2022 года и уже успел отметиться забитым голом, а также стал автором автоголом.