Ливерпуль готов заплатить 120 млн за полуфиналиста ЧМ-2022
Аргентинский футболист может переехать в Англию.
Английский Ливерпуль намерен усилить центр поля с помощью аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.
По информации ESPN, "красные" готовы заплатить за футболиста Бенфики 120 миллионов евро.
Именно такая сумма прописана в качестве отступных в контракте игрока.
В составе сборной Аргентины Фернандес выступает на чемпионате мира 2022 года и уже успел отметиться забитым голом, а также стал автором автоголом.