Кукурелья высказался о сложностях выступления за Челси

Защитник Челси Марк Кукурелья высказался о проблемах выступления за лондонский клуб.

"Я наслаждаюсь этим временем, но, конечно, начало тяжелое.

Давление здесь выше, побеждать требуется в каждом матче. В Брайтоне ситуация другая, давление не столь велико, а сам клуб не такой большой.

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Я знаю, что каждую субботу соперники настроены обыграть нас. Но для меня это прекрасная возможность, играть за этот клуб – мечта любого футболиста", – сказал испанец в интервью Evening Standard.

Напомним, Кукурелья перешел летом из Брайтона в Челси за 55+7 млн фунтов.