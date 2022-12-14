iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кукурелья высказался о сложностях выступления за Челси

Испанцу непросто выступать за европейский гранд.
Сегодня, 22:25
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Защитник Челси Марк Кукурелья высказался о проблемах выступления за лондонский клуб.

"Я наслаждаюсь этим временем, но, конечно, начало тяжелое.

Давление здесь выше, побеждать требуется в каждом матче. В Брайтоне ситуация другая, давление не столь велико, а сам клуб не такой большой.

Читайте также: Игрок Челси пропустит остаток сезона из-за тяжелейшей травмы

Я знаю, что каждую субботу соперники настроены обыграть нас. Но для меня это прекрасная возможность, играть за этот клуб – мечта любого футболиста", – сказал испанец в интервью Evening Standard.

Напомним, Кукурелья перешел летом из Брайтона в Челси за 55+7 млн фунтов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Марк Кукурелья

Статьи по теме

Игрок Челси пропустит остаток сезона из-за тяжелейшей травмы Игрок Челси пропустит остаток сезона из-за тяжелейшей травмы
Форвард Челси кричал от боли, получив травму колена в спарринге с Астон Виллой Форвард Челси кричал от боли, получив травму колена в спарринге с Астон Виллой
"Будет больно, но это сделает тебя сильнее": легендарный форвард Челси обратился к Кейну "Будет больно, но это сделает тебя сильнее": легендарный форвард Челси обратился к Кейну
Милан намерен усилиться ключевым игроком сборной Марокко Милан намерен усилиться ключевым игроком сборной Марокко
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Попадание Вандербилта и данк Леброна
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Попадание Вандербилта и данк Леброна

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина и Франция вышли в финал, Хорватия и Марокко сыграют за бронзу
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

ЧМ-202223:28
Плей-офф ЧМ-2022: Аргентина в финале встретится с Францией, Хорватия и Марокко поспорят за бронзу
ЧМ-202223:14
Чемпионат мира-2022: Аргентина и Франция вышли в финал, Хорватия и Марокко сыграют за бронзу
ЧМ-202223:09
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Месси и Альварес против Мбаппе и Жиру
ЧМ-202222:55
Франция в драматической игре обыграла Марокко и вышла в финал ЧМ-2022
Европа22:54
Барселона постарается зимой сохранить Депая в клубе
ЧМ-202222:48
"Не стоило его брать": Луис Энрике признал, что ошибся с заявкой Испании на ЧМ-2022
Европа22:25
Кукурелья высказался о сложностях выступления за Челси
НБА22:20
Рекорд Абдул-Джаббара или пятое чемпионство: ЛеБрон будет плакать при одном условии
Европа22:00
Нойер планирует вернуться в игру по "плану Маттеуса"
ЧМ-202221:59
Тренер Хорватии прервал интервью Месси, чтобы поздравить его с выходом в финал чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK