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Игрок Челси пропустит остаток сезона из-за тяжелейшей травмы

Грэм Поттер потерял одну опцию в нападении на оставшуюся часть кампании-2022/23.
Сегодня, 18:01
Армандо Броя / Sky Sports
Армандо Броя / Sky Sports

В понедельник, 12 декабря, Челси проиграл Астон Вилле в товарищеском матче со счетом 0:1.

В середине первого тайма нападающий "синих" Армандо Броя в борьбе за мяч получил травму правого колена. Все это сопровождалось криками футболиста от боли.

По информации Sky Sports, травма оказалось слишком серьезной - 21-летний албанец пропустит остаток сезона-2022/23. У игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

Футболисту потребуется операция, после которой он начнет восстановление с медицинским персоналом лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Армандо Броя принял участие в 18 матчах во всех турнирах, записав на свой счет один гол и один ассист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ

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