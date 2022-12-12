Форвард Челси кричал от боли, получив травму колена в спарринге с Астон Виллой

Игрока пришлось уносить с поля на носилках.

В воскресенье, 11 декабря, во время паузы в клубном футболе на чемпионат мира-2022 Челси и Астон Вилла провели товарищеский матч, который завершился победой последних со счетом 1:0. Единственный гол поединка оформил Джон МакГинн.

В середине первого тайма произошел неприятный эпизод. Нападающий "синих" Армандо Броя после борьбы за мяч с центрбеком вилланов Эзри Конса упал на газон, крича от боли и держась за правое колено.

В результате 21-летний албанец был унесен с поля на носилках, передает talkSPORT.

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Тренер лондонцев Грэм Поттер подтвердил, что первоначальный прогноз "не выглядит позитивным".

"На данный момент это не выглядит позитивно, но еще слишком рано говорить. Скрестим пальцы", - сказал Поттер.

Напомним, что Английская Премьер-лига вернется 26 декабря, а Челси проведет свой матч 27 декабря против Борнмута.