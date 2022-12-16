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Челси близки к подписанию юного таланта из Молде

Одного Фофана им мало.
Сегодня, 19:23
Давид Датро Фофана / Getty Images
Давид Датро Фофана / Getty Images

Челси стал главным фаворитом на подписание ивуарийского 19-летнего форварда Давида Датро Фофана, выступающего за норвежский Молде.

В последнем сезоне в Норвегии Фофана провел 25 матчей за клуб, в которых отметился 15 голами и 5 ассистами. 19-летнему парню требуется всего 113 минут на гол.

Transfermarkt оценивает ивуарийца в 7 млн евро, но "синим" точно придется заплатить больше, ведь не только они в нем заинтересованы.

Брентфорд и Лестер уже давно следят за игроком, но главным фаворитом подписания нападающего был Брайтон. Но когда Грэм Поттер перебрался в Челси, он взял с собой аналитика Кайла Маколея, который и предлагал Фофана Брайтону.

Теперь же благодаря его вмешательству лидером в гонке за подпись юного ивуарийца стал Челси. Наверное, одного Фофана им мало.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Брайтон

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