Челси близки к подписанию юного таланта из Молде

Одного Фофана им мало.

Челси стал главным фаворитом на подписание ивуарийского 19-летнего форварда Давида Датро Фофана, выступающего за норвежский Молде.

В последнем сезоне в Норвегии Фофана провел 25 матчей за клуб, в которых отметился 15 голами и 5 ассистами. 19-летнему парню требуется всего 113 минут на гол.

Transfermarkt оценивает ивуарийца в 7 млн евро, но "синим" точно придется заплатить больше, ведь не только они в нем заинтересованы.

Брентфорд и Лестер уже давно следят за игроком, но главным фаворитом подписания нападающего был Брайтон. Но когда Грэм Поттер перебрался в Челси, он взял с собой аналитика Кайла Маколея, который и предлагал Фофана Брайтону.

Теперь же благодаря его вмешательству лидером в гонке за подпись юного ивуарийца стал Челси. Наверное, одного Фофана им мало.