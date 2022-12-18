Тен Хаг все еще хочет пригласить де Йонга в Манчестер Юнайтед

Манкунианцы также намерены побороться за Джуда Беллингема, который с большой долей вероятности покинет Боруссию будущим летом.

Большую часть прошлого лета Манчестер Юнайтед охотился на хавбека Барселоны Френки де Йонга. Однако данная охота завершилась ничем - нидерландец остался в Каталонии.

По информации Manchester Evening News, "красные дьяволы" не отказываются от идеи купить 25-летнего игрока и готовы вновь начать переговоры с Барселоной по поводу потенциального трансфера.

Эрик тен Хаг считает Де Йонга талантом мирового класса с необходимым характером, чтобы вписаться в его команду и обеспечить баланс.

Несмотря на то, что тен Хаг получил в свое распоряжение Кристиана Эриксена и Каземиро, в феврале обоим исполнится 31 год, и нидерландский специалист хочет приобрести более молодого креативного полузащитника.

К тому же манкунианцы собираются вклиниться в борьбу за хавбека дортмундской Боруссии Джуда Беллингема.

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Ливерпуль и Реал заинтересованы в Беллингеме, но тен Хаг настолько большой поклонник его таланта, что сказал доверенным лицам, что если бы он мог подписать любого игрока в мире, то это был бы полузащитник "шмелей".

Беллингем посетил тренировочный комплекс Юнайтед в Каррингтоне со своими родителями в марте 2020 года, и источник сообщил, что клуб "расстилал для него красную ковровую дорожку".

Некоторые из нынешних сотрудников клуба, которые встречались тогда с 19-летним англичанином, в своем анализе игр чемпионата мира 2022 года увидели в нем полузащитника бокс-ту-бокс, каким клуб хотел видеть Поля Погба.