Эвра: Игроки Манчестер Юнайтед не уважают и не поддерживают Магуайра

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Патрис Эвра высказался о центрбеке манкунианцев Харри Магуайре.

"Можно утверждать, что Магуайр ни разу не подвел Англию на чемпионате мира. А Харри может спросить, почему он регулярно играет за сборную, но не в Манчестер Юнайтед.

Я видел футболистов, которые прекрасно играли за сборную, а за клуб – ужасно. Бывало и наоборот. Магуайру нужно обрести ту же веру в тренера и партнеров, что есть у него в сборной.

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Его позиции никогда не были устойчивыми после перехода в МЮ. Даже в качестве капитана он не пользовался уважением и не получал поддержки от других игроков. У него есть повязка, но нет статуса лидера, в отличие от сборной Англии.

МЮ нужно помочь Магуайру снова начать играть, а Магуайр должен сказать: "Так, я тут главный, я Харри Магуайр, человек, который никогда не подводил свою страну", – заявил Эвра в интервью Betfair.

В текущем сезоне на счету 29-летнего англичанина всего 4 матчах в рамках АПЛ.