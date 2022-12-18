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Гризманн может присоединиться к гранду АПЛ уже этой зимой

Интерес к нему объясняется феерической игрой на ЧМ-2022.
Сегодня, 17:06
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Антуан Гризманн вновь стал одной из основных целей для Манчестер Юнайтед зимой, которые срочно ищут замену Роналду, сообщает The Sun.

Французский нападающий набрал прекрасную форму на чемпионате мира, став одним из лучших игроков турнира, по мнению многих экспертов.

Transfermarkt оценивает игрока в 21 млн евро, но переманить Антуана из Атлетико будет очень непросто. Как пишет издание, МЮ готов сделать француза новой семеркой, но, несмотря на слабую игру "матрасников", Антуану комфортно в Мадриде и покидать клуб он не желает.

Стоит отметить, что "красные дьяволы" уже не в первый раз пытаются перетащить к себе Гризманна, о его трансфере в Англию писали почти каждое лето. А теперь есть реальный шанс, что француз переедет в АПЛ уже зимой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Антуан Гризманн

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