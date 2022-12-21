Манчестер Юнайтед придется серьезно потратиться, чтобы купить вратаря сборной Португалии

Будущим летом контракт Давида Де Хеа с Манчестер Юнайтед подойдет к концу и пока остается неизвестным, подпишут ли стороны новое соглашение или испанец покинет клуб.

Последние несколько месяцев "красных дьяволов" связывают с трансфером вратаря Порту и сборной Португалии Диогу Кошты, который, по мнению СМИ, подходит под игровой стиль Эрика тен Хага лучше, чем Де Хеа.

Однако, чтобы приобрести 23-летнего португальца, Юнайтед придется раскошелиться.

По информации Manchester Evening News, в контракте Кошты прописана сумма отступных, которая равна 65 миллионам фунтов, и Порту не собирается отдавать своего основного голкипера за меньшие деньги.

В нынешнем сезоне Диогу Кошта принял участие в 19 матчах за Порту во всех турнирах, пропустив 16 голов и отстояв на "ноль" 9 раз.

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В составе сборной Португалии вратарь сыграл на чемпионате мира в Катаре: 5 матчей (один на "ноль") и 6 пропущенных мячей.