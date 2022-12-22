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Тухель покинул Англию и начал учить испанский язык

Тренера уже сватают в гранды Ла Лиги.
Сегодня, 13:32
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Томас Тухель уже точно не возглавит сборную Англии, потому что тренер покинул страну и начал интенсивно учить испанский язык, об этом в своем Твиттере сообщил Кристиан Фальк.

Напомним, что в сентябре этого года 49-летний специалист был уволен из Челси после неудачного начала сезона. С тех пор Тухеля сватают в разные клубы и сборные, но единственное, что пока прокомментировал сам Томас, это то, что он хочет остаться в клубном футболе.

В своем твите Фальк отметил два испанских клуба – Атлетико и Барселону, как возможные места работы Тухеля. Не стоит забывать и о Реале, ведь до сих пор неизвестно, останется ли на следующий сезон Карло Анчелотти.

Однако некоторые журналисты считают, что тренер просто решил выучить дополнительный язык, чтобы в будущем было легче общаться с игроками из Испании или Латинской Америки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель

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