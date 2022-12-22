Реал может подписать бронзового призера ЧМ-2022
Мадридский Реал изучает возможность подписания защитника Лейпцига и сборной Хорватии Йошко Гвардиола.
Королевский клуб является одним из основных претендентов на 20-летнего футболиста и рассматривает его в качестве усиления линии обороны на следующий сезон.
В стане "сливочных" видят в хорвате игрока основного состава, который может заменить в центре защиты Давида Алабу, в то время как австриец будет действовать на левом фланге обороны, сообщает Marca.
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Напомним, что на ЧМ-2022 Гвардиол в составе сборной Хорватии полностью отыграл семь матчей, забил один гол и стал бронзовым призером турнира.
За РБ Лейпциг хорватский защитник в нынешнем сезоне провел 19 поединков во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч.
Ранее сообщалось, что Реал может вернуться к идее подписания нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.