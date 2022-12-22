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Беллингем хочет продолжить карьеру в мадридском Реале

Парень все еще не верит в английские клубы.
Сегодня, 12:37
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

19-летний английский вундеркинд Джуд Беллингем определился с тем, где хотел бы продолжить свою карьеру. Сейчас игроком дортмундской Борусии интересуется почти все европейские гранды.

Главными претендентами на парня считаются оба Манчестера, Реал и Ливерпуль. Но сам Джуд не желает возвращаться в Англию, он надеется на переход в Мадрид.

Согласие игрока делает этот трансфер более легким для мадридцев, им не придется тратить больше из-за конкуренции с другими клубами. Но за Беллингеме все равно придется выложить не менее 120 млн евро.

Напомним, что ранее Джуд выбрал переход из Бирмингема в Боруссию, отказав заинтересованным английским клубам. Тогда игрок считал, что за границей у него будет больше возможностей для развития. Это мнение он до сих пор не изменил.

Напомним, что Джуд Беллингем попал в сборную лучших игроков ЧМ-2022 по версии WhoScored.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид джуд беллингем

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