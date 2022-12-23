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Конте не беспокоится по поводу состояния Кейна

Харри полностью готов продолжить сезон.
Сегодня, 19:48
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте заявил, что у него нет причин волноваться из-за психического состояния Харри Кейна. По мнению тренера, форвард – игрок мирового уровня и умеет справляться с этим самостоятельно.

Напомним, в полуфинальном матче, где сборная Англии встретилась с Францией, Кейн не реализовал пенальти, из-за чего его команда вылетела из турнира. Конте уверен, что это не стало для Харри катастрофой.

"Честно говоря, я не беспокоюсь за него. Я внимательно следил за ним эти два дня с нами. Мы говорим о нападающем мирового уровня. В футболе бывают увлекательные моменты, но бывают и моменты, когда вы останетесь разочарованы, потому что не забили второй пенальти.

Конечно, первое время вам грустно, но потом вы понимаете, что вам нужно двигаться дальше. Футбол дает вам возможность насладиться им еще раз", - цитирует Конте Eurosport.

Также Конте вспомнил, что когда-то сам пострадал от незабитого пенальти. Это произошло в финале ЧМ-1994, где Италия встречалась с Бразилией. Антонио в том матче так и не вышел, а команда проиграла в послематчевой серии пенальти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Конте Харри Кейн

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