Раньери возглавил Кальяри, выступающий в Серии Б

71-летний Клаудио Раньери стал главным тренером Кальяри, который сейчас выступает в Серии Б, сообщает официальный сайт клуба.

Итальянский тренер за свою долгую карьеру завоевал немало трофеев, среди которых можно выделить чемпионство в АПЛ с Лестером в 2016 году. Тогда Раньери был признан тренером года в Англии и мире.

После этого карьера итальянца пошла вниз, Клаудио успел отработать в Нанте, Фулхэме, Сампдории, Роме и Уотфорде. И, наконец, 23 декабря, подписал контракт с Кальяри.

Интересно, что именно "сардинцы" стали первым крупным клубом в карьере итальянца и его первым настоящим успехом. В 1988-91 годах Раньери вывел Кальяри из Серии С в главный национальный чемпионат и позволил им так закрепиться.