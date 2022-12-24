Роджерс пролил свет на будущее Мэддисона

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс признался, что клуб не намерен прощаться с Джеймсом Мэддисоном, которым интересуется сейчас ряд клубов АПЛ.

Наибольший интерес к хавбеку проявляет Нюькасл, который готов попытаться провернуть трансфер уже в январе или подождать до лета.

Напомним, что в этом сезоне "лисы" начали катастрофически плохо, но в последних 8 турах команда собралась и забрала 16 очков из 24 возможных. И одним из авторов возрождения Лестера стал именно Мэддисон, потому Роджерс намерен сохранить полузащитника в команде.

«Мне не давали никаких указаний на то, что мы должны что-то делать с Джеймсом в январе. Он тот, кого я хочу оставить здесь.

Если у вас есть хорошие игроки, это хороший знак, они всегда будут востребованы другими командами. Ничего страшного, я уверен, что эти игроки будут здесь. Я сосредоточен на улучшении состава", – приводит слова Роджерса 90Min.

Тем более что "сороки" уже нашли альтернативу английскому хавбеку.