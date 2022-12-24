"Франция, хватит плакать": Аргентинцы запустили петицию в ответ на просьбу переиграть финал ЧМ-2022

Аргентинцы запустили электронную петицию "Франция, хватить плакать". Южноамериканцы решили ответить на сбор подписей французов с требованием переиграть финал ЧМ-2022.

На данный момент петицию подписали уже почти 300 тысяч человек. Поддержать данную форму можно на сайте Change.org.

"После нашей победы в финале чемпионата мира французы не перестают плакать, жаловаться и не признают, что Аргентина – чемпион мира.

Эта петиция о том, чтобы французы перестали плакать и приняли, что Месси – лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как сынок", – говорится в тексте петиции.

Ранее сообщалось, что ФИФА начала расследование того, как известный шеф-повар попал на поле после финала ЧМ-2022.