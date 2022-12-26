Абрахам: Моуринью для меня как дядя

Форвард Ромы Тэмми Абрахам высказался о работе с главным тренером команды Жозе Моуринью.

"Он отличный тренер, и, конечно, все хотят его назначить. Для меня большая честь, что такая важная сборная, как Португалия, интересуется им. Я уверен, что тренер сосредоточен на Роме. Мы многое читали, но не говорили об этом, а Моуринью всегда пытался заставить нас совершенствоваться, мы сосредоточены на сезоне.

Я уже говорил это в прошлом: для меня он как дядя. Именно таким я всегда видел тренера. Он является ориентиром, и он хочет от меня самого лучшего, поэтому он мотивирует меня во всех отношениях.

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Он говорит мне, когда я играю плохо, и даже когда я играю хорошо, он не удовлетворен. Это то, что мне нужно. Тренер, который всегда направляет меня", – сказал Абрахам в интервью La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне на счету 25-летнего англичанина 3 гола и 1 ассист в 15 матчах Серии А.